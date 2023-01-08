الأردني للتصميم والتطوير يطلق مبادرة التميز الإبداعي

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) إطلاق "مبادرة التميز الإبداعي" للمهندسين وأساتذة الجامعات والطلبة المتفوقين وكل من يمتلك المهارات والكفاءات المتميزة والمهتمين في مجالات "تكنولوجيا الليزر، والروبوت، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة".



وتعتبر هذه المبادرة فرصة مميزة وقيّمة لدعم المبدعين وتسخير طاقاتهم في استخدام التكنولوجيا المعاصرة، وإعطائهم الفرصة الكاملة لطرح أفكارهم الإبداعية في المجالات المذكورة، حيث سيحتضن المركز الفائزين وأفكارهم ضمن إمكانياته وقدراته ومعاييره المعتمدة.

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