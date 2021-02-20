السبت 20-02-2021
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السبت، 20-02-2021 07:18 م

الأردن أمام مرحلة حساسة والحكومة قد تضطر للعودة إلى الإجراءات المشددة

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة علي العايد، السبت، إن الأردن أمام مرحلة حساسة تشهد تسارعا في انتشار وباء كورونا قد تضطر الحكومة للعودة إلى الإجراءات المشددة.
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وقال لـ "المملكة" إننا أمام مرحلة حساسة وهناك تسارع في انتشار الوباء قد يضطرنا إلى العودة إلى إجراءات مشددة ستخضع للدراسة طبقا للوضع الوبائي وطبقا لتوصيات اللجنة الوطنية للأوبئة، على أن تُعلن أي إجراءات مستقبلية، مضيفاً أن "من حق الناس الاطلاع عليها".

وبشأن قرار الحكومة تعليق فتح أي قطاعات جديدة، أوضح العايد "لاحظنا خلال الأيام الماضية ارتفاعا في اعداد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وارتفاع الوفيات مقارنة بأوقات سابقة، ونشاهد تطورات السلالة الجديدة التي تمتاز عن سابقاتها أنها سريعة الانتشار خصوصا في التجمعات"، مضيفاً "كان لابد من اتخاذ إجراءات تتسم مع هذه الظروف والتطورات".

وتحدث الناطق الرسمي عن استمرار الجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الالتزام بسبل الوقاية وتطبيق أوامر الدفاع وتعليماتها بحق المخالفين إضافة الى الرقابة على الملتزمين في العزل المنزلي.

"الأمر المهم هو المسؤولية الوطنية الجماعية وهي الالتزام من الأفراد او المنشآت وهو مطلوب أكثر من أي وقت مضى".

 




 

 


 

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