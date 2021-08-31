الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 31-08-2021 07:19 م

الأردن: أمن السعودية من أمننا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المتكررة لميليشيات الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء. 

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. 

وشدّدت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأنّ أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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