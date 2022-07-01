السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الجمعة، 01-07-2022 02:17 م

الأردن استورد طاقة بكلفة 1.86 مليار دينار في 2021

6202228141856786993878


الوكيل الإخباري - وصلت كلفة الطاقة التي استوردها الأردن خلال العام الماضي، إلى نحو 1.858 مليار دينار، بحسب ما أظهرت بيانات سنوية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

اضافة اعلان


وأفاد الكتاب السنوي لوزارة الطاقة عن عام 2021، أن "كميات الطاقة الأولية المستهلكة في الأردن خلال عام 2021 وصلت إلى 8.166 طن مكافئ نفط، بحيث وصل معدل استهلاك الفرد من الطاقة قرابة 739 كيلو مكافئ نفط للفرد الواحد".

 

أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية 1.746 ألف كيلو واط ساعة للفرد الواحد العام الماضي، بحيث بلغت نسبة تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية 99%، على ما أوضح الكتاب.

وتراجعت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العام الماضي، لتصل إلى 73% من الطاقة الكهربائية المنتجة مقارنة مع عام 2020 بحيث بلغت آنذاك 80%.


وفي المقابل، ارتفعت نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى ما نسبته 28% العام الماضي، مقارنة مع 22% سجلت في عام 2020. (المملكة)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
LOezxvMB5E6dkc0VbucIcwMt3M6yCQdfow0IWyDv

وزير الطاقة: بدأنا بحفر أول بئر نفط في مناطق مؤملة

1654087930298

التوثيق الملكي ينظم ندوة بعنوان إضاءات على استقلال الدولة الأردنية

1654078764775

افتتاح مدرسة العال الأساسية المختلطة في لواء ناعور

aqTW4NQ7EnT99WYgEmyAyKL9iGrCmV4cvhwVWuPb

حتى لا ترتفع الاسعار.. مطالب باعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات

20585_large

الأوقاف: الخميس آخر موعد لتسليم تصاريح الحج

1654083501838

الخلايلة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي