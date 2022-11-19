الأردن الأول عربيا بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - أظهر تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) للعام 2022، استمرارية ريادة الأردن في مجال الطاقة المتجددة في عام 2021 على مستوى الإقليم، إذ حل الأردن في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة مساهمة الطاقة المتجددة (بدون حساب الطاقة المائية).



جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أخيرا، في جلسة حوارية حول إنجازات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن والخطط المستقبلية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (cop2 ) المنعقد في شرم الشيخ.

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