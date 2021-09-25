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السبت، 25-09-2021 11:39 ص

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- كشف إحصاء عالمي جديد، السبت، عن ترتيب الأردن على قائمة الدول الأكثر إصابات بفيروس كورونا بين الدول العربية.

وحل الأردن في المرتبة الثالثة عربيا وفي المركز 42 عالميا بعدد الإصابات بالفيروس.

23 - ( الأولى عربيا) العراق:  1990316حالة إصابة/ 22039 حالة وفاة.

36 - (الثانية عربيا) المغرب 925507 حالات إصابة/ 14076 حالة وفاة.

41 - (الثالثة عربيا) الأردن 818358 حالة إصابة/ 10653 حالة وفاة.

44 - (الرابعة عربيا) الإمارات 733972 حالة إصابة/ 2083 حالة وفاة.

46 - (الخامسة عربيا) تونس 703059 حالة إصابة/ 24676 حالة وفاة.

49 - (السادسة عربيا) لبنان 620552 حالة إصابة/ 8318 حالة وفاة.

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