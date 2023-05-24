الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

البترا تتوقع 10 الاف زائر في عيد الاستقلال

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران - أسماء

الغذاء والدواء: بديل محلي الصنع لحليب الأطفال بالتركيبة الخاصة بالارتجاع المريئي

145 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

ربع مليون أردني يصنعون منتجات تصل لأسواق 144 بلدا بالعالم

هيئة الاتصالات: من المتوقع إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن بعد شهرين

الجيش يعلن عن توزيع أراض وقروض إسكانية بمناسبة زفاف ولي العهد

وزير الإدارة المحلية: خطط لخفض مديونية البلديات بعد وصولها 350 مليون دينار

فيديو.. الإمساك بأطول أفعى فلسطين في الأردن طولها متر و٦٠ سم

323 دينارا سعر الليرة الإنجليزي و283 دينارا الرشادي في السوق المحلي

الأربعاء، 24-05-2023 10:45 ص

الأردن الثامن عالميا كأكثر الوجهات نموا في عائدات السياحة الدولية

646dbaa63e4e7


الوكيل الإخباري- احتل الأردن المرتبة الثامنة عالميا من حيث نمو عائدات السياحة الدولية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقرير نشرته منظمة السياحة العالمية.

ووفقا للتقرير، ويرصد الوجهات العالمية الأكثر نموا من حيث عائدات السياحة الدولية وأعداد الوافدين الدوليين خلال الربع الأول من العام 2023، فإن إيرادات السياحة الدولية في الأردن ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف أن إيرادات السياحة الدولية في الأردن نمت بنسبة 31% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من عام 2019.

وقالت المنظمة في تقريرها إن السياحة تسير على المسار الصحيح للتعافي الكامل حيث تظهر البيانات الجديدة بداية قوية في العام الحالي حيث شهد الشرق الأوسط أقوى أداء في الربع الأول من 2023 باعتباره المنطقة الوحيدة التي تجاوزت فيها أعداد السياح القادمين في الربع الأول مستويات ما قبل جائحة كورونا بنسبة نمو 15%.

وكانت منطقة الشرق الأوسط أول من يستعيد أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول كاملا.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
51656026-9e47-4a61-bbae-9e7ef246cc32

البترا تتوقع 10 الاف زائر في عيد الاستقلال

اعلان جيش 1

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران - أسماء

أسعار-حليب-الأطفال-2020

الغذاء والدواء: بديل محلي الصنع لحليب الأطفال بالتركيبة الخاصة بالارتجاع المريئي

348867685_263319092861614_6341078057595891798_n

145 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

646dd4c9d5f4b

ربع مليون أردني يصنعون منتجات تصل لأسواق 144 بلدا بالعالم

b4df6753-555

هيئة الاتصالات: من المتوقع إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن بعد شهرين

أخبار متعلقة
343328436_198890616254904_6910168252660114943_n

الأردن يحصل على درجة 100% في محور ريادة الأعمال للنساء العام الماضي

0000

الخارجية: عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

الملك 10

الملك وأمين عام “الناتو” يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية

671760f6-6fef-450e-b5d6-64d3e2146ed5

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطبيبة الأردنية عنود في قطر

6449181136a61

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

1682512394578

وزير السياحة يشيد بجهود الفريق القائم والمنظم لفعاليات رمضانيات 2023