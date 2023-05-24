الأردن الثامن عالميا كأكثر الوجهات نموا في عائدات السياحة الدولية

الوكيل الإخباري- احتل الأردن المرتبة الثامنة عالميا من حيث نمو عائدات السياحة الدولية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقرير نشرته منظمة السياحة العالمية.



ووفقا للتقرير، ويرصد الوجهات العالمية الأكثر نموا من حيث عائدات السياحة الدولية وأعداد الوافدين الدوليين خلال الربع الأول من العام 2023، فإن إيرادات السياحة الدولية في الأردن ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة كورونا.



وأضاف أن إيرادات السياحة الدولية في الأردن نمت بنسبة 31% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من عام 2019.



وقالت المنظمة في تقريرها إن السياحة تسير على المسار الصحيح للتعافي الكامل حيث تظهر البيانات الجديدة بداية قوية في العام الحالي حيث شهد الشرق الأوسط أقوى أداء في الربع الأول من 2023 باعتباره المنطقة الوحيدة التي تجاوزت فيها أعداد السياح القادمين في الربع الأول مستويات ما قبل جائحة كورونا بنسبة نمو 15%.



وكانت منطقة الشرق الأوسط أول من يستعيد أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول كاملا.

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