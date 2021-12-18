الأردن الثاني عربياً بإصابات كورونا

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أظهر إحصاء أعدته "رويترز" أن أكثر من272.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، في حين وصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و635398 حالة.وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدةالولايات المتحدة 806214 50595139الهند 476869 34726049البرازيل 617521 22204941بريطانيا 146937 11097851روسيا 592193 10131646تركيا 79828 9115162فرنسا 120983 8399846ألمانيا 107330 6688860إيران 130992 6167650إسبانيا 88667 5422168عربيا، حل العراق بالمرتبة الأولى وبالترتيب 25 (عالميا) مسجلا 24042 وفاة و2090026 إصابة، تلاه الأردن (41 عالميا) بواقع 12151 وفاة و1031549 إصابة، وجاء المغرب بالمرتبة الثالثة (45 عالميا) بـ14798 حالة وفاة و951984 إصابة، فالإمارات رابعا (49 عالميا) بواقع 2151 وفاة و743586 إصابة، ومن ثم تونس بالمركز الخامس عربيا (50 عالميا) بـ25450 وفاة و720518 إصابة بالفيروس.وتعتمد رويترز في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد.