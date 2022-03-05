الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - احتل الأردن المركز 44 عالميا في إصابات فيروس كورونا التراكمية بتسجيل مليون و628 ألف و228 إصابة منذ بدء الجائحة، وفق موقع "وورد ميتر".

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كما سجل الأردن بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، 13 ألف و849 وفاة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا مليون و546 ألف و429 شخص تم رصدها من خلال 16 مليون و319 ألف و298 فحص PCR تم إجراؤها.





وبحسب آخر تحديث بلغ عدد الحالات النشطة بالفيروس في المملكة 77 ألف و950 إصابة.

واحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعد العراق التي سجلت 2 مليون و307 ألف و158 إصابة إلى جانب تسجيل 25 ألف و34 وفاة وفقا لموقع "وورد ميتر".

وكان الأردن أوقف الإعلان عن جدول الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد ليبدأ نشره أسبوعيا اعتبارا من يوم غد الأحد في ظل بدء تطبيق الإجراءات التخفيفية الجديدة والتي من شأنها الانتقال نحو التعايش مع الفيروس.



