الأردن: الحكومة الإسرائيلية تتصرف مرة أخرى بازدراء للقانون الدولي

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية تتصرف مرة أخرى بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية.

اضافة اعلان



وأوضح في منشور في "اكس"، أن محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.



وأمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل الجمعة بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.



وطالب الصفدي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته، ووضع حد لـ"إفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".



كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

