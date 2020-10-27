الأردن بالمرتبة 117 بمعدل الإصابة بكورونا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، سعد الخرابشة، اليوم الثلاثاء، ان من بين 217 بلدا ومنطقة حول العالم يحتل الأردن الترتيب 117 من حيث معدل الإصابة بفيروس كورونا.



وقال الخرابشة إن الأردن يحتل الترتيب 113 عالميا في مؤشر الوفيات بسبب كورونا ويبلغ المعدل 50 وفاة لكل مليون من السكان.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن ترتيب الأردن وصل 82 من حيث مؤشر عدد فحوصات الPCR المخبرية لكل مليون من السكان، حيث يبلغ هذا المعدل 164464 فحصا لكل مليون، أي أن هنالك 81 بلدا ومنطقة أفضل من الأردن في هذا المؤشر و135 بلدا أسوأ.







