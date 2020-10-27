الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

تعليق حكومي بشأن الحظر الشامل لأيام

المستقلة للانتخابات: 80 بلاغ مخالفة مال أسود و 500 تتعلق بالدعاية

التنمية الاجتماعية للوكيل : متسولون يبيعون ما يحصلون عليه ونحذر

كندا تتخطى حاجز 220 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأردن بالمرتبة 117 بمعدل الإصابة بكورونا

ترقـــب أردني لعطلة الخميس

أسعار الذهب الثلاثاء 27/10/2020

وفيات الثلاثاء 27/10/2020

أجواء معتدلة الحـــرارة .. الثلاثاء

صالات الافراح .. مصير مجهول حتى اللحظة والعاملون فيها يستنجدون




الثلاثاء، 27-10-2020 09:08 ص

الأردن بالمرتبة 117 بمعدل الإصابة بكورونا

249038


الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، سعد الخرابشة، اليوم الثلاثاء، ان من بين 217 بلدا ومنطقة حول العالم يحتل الأردن الترتيب 117 من حيث معدل الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الخرابشة إن الأردن يحتل الترتيب 113 عالميا في مؤشر الوفيات بسبب كورونا ويبلغ المعدل 50 وفاة لكل مليون من السكان.

اضافة اعلان
 

وأشار إلى أن ترتيب الأردن وصل 82 من حيث مؤشر عدد فحوصات الPCR المخبرية لكل مليون من السكان، حيث يبلغ هذا المعدل 164464 فحصا لكل مليون، أي أن هنالك 81 بلدا ومنطقة أفضل من الأردن في هذا المؤشر و135 بلدا أسوأ.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تسول

التنمية الاجتماعية للوكيل : متسولون يبيعون ما يحصلون عليه ونحذر

3202016172639548878738

الصحة: نستعد للأسوأ ونتمنى أن يحدث الأفضل

عطل

ترقـــب أردني لعطلة الخميس

5f435540db97b

تطبيق امان ينشر فيديو توضيحي ويؤكد ضرورة تفعيل إذن التخزين - فيديو

6WDkcjQLx4EDzrP4GoxhfVu5bwV0FsAQ5fHDytJ0

صالات الافراح .. مصير مجهول حتى اللحظة والعاملون فيها يستنجدون

9b23555a0d24e7329d931df112a968f1

تطوير العقبة تتفقد أجهزة الانذار المبكر للفيضانات والسيول

أخبار متعلقة
3202017215340642987402

تعرف على تكلفة الحد الأدنى لعلاج كورونا في الأردن

320201773555153460993

الصحة: دخلنا مرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي للفيروس

60d9e442-2963-41bc-a458-fc14f77d4166

وزير الصحة: اجتماعات لحسم قرارات هامة

20836

الصحة توضح حول مرضى كورونا التي لا تظهر عليهم أعراض

6666

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية

420201317359577501783

رغم الحظر ..الصحة تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا