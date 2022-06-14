الثلاثاء 14-06-2022
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الأردن بالمرتبة 47 عالميا في إصابات كورونا

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الثلاثاء، 14-06-2022 11:22 ص

الأردن بالمرتبة 47 عالميا في إصابات كورونا

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الوكيل الإخباري - احتل الأردن المركز 47 عالميا في إصابات فيروس كورونا التراكمية بتسجيل مليون و697 ألف و673 إصابة منذ بدء الجائحة، وفق موقع "وورد ميتر".

كما سجل الأردن بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، 14 ألف و68 وفاة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا نحو مليون و682 ألف و962 شخص.

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وأجرت الجهات الصحية نحو 16 مليون و834 ألف و239 فحص PCR منذ بدء الجائحة في آذار 2020 للكشف عن الحالات المصابة بالفيروس.

وبحسب آخر تحديث فقد بلغ عدد الحالات النشطة بالفيروس في المملكة 322 حالة، منها 3 حالات فقط تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

واحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعد العراق التي سجلت 2 مليون و330 ألف و49 إصابة إلى جانب تسجيل 25 ألف و223 وفاة وفقا لموقع "وورد ميتر".


 




 

 


 

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