الأردن بانتظار قرار السعودية بشأن العمرة براً

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية حسام الحياري إن السلطات في المملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب العمرة تدريجياً اعتبارا من يوم غدٍ الإثنين بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.

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وأضاف الحياري في بيان وصل " الوكيل الإخباري " اليوم الأحد أن إعلان السلطات السعودية اشترط في من يرغب بأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أن يحمل شهادة "تحصين" مصدقة من الجهات الصحية وتكون المطاعيم لفيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.



وبيّن الحياري أنه يجب الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي والتسجيل في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" لغايات اصدار التصاريح.



و بشأن العمرة عن طريق البر، أشار الحياري إلى أنه سيتم الإعلان عنه في حينه، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، موضحا أن إعلان السلطات السعودية أشار إلى أن عدد الركاب في الحافلات داخل المملكة العربية السعودية لن يتجاوز الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة.

