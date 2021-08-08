الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في جرش

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

وفاتان و160 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

782 مليون دينار قيمة حركات نفذتها 'أي فواتيركم' الشهر الماضي

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

الأحد، 08-08-2021 01:25 م

الأردن بانتظار قرار السعودية بشأن العمرة براً

العمرة 2


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية حسام الحياري إن السلطات في المملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب العمرة تدريجياً اعتبارا من يوم غدٍ الإثنين بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.

اضافة اعلان


وأضاف الحياري في بيان وصل " الوكيل الإخباري " اليوم الأحد أن إعلان السلطات السعودية اشترط في من يرغب بأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أن يحمل شهادة "تحصين" مصدقة من الجهات الصحية وتكون المطاعيم لفيروس كورونا من  اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 


 وبيّن الحياري أنه يجب الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي والتسجيل في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" لغايات اصدار التصاريح.


و بشأن العمرة عن طريق البر، أشار الحياري إلى أنه سيتم الإعلان عنه في حينه، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، موضحا أن إعلان السلطات السعودية أشار إلى أن عدد الركاب في الحافلات داخل المملكة العربية السعودية لن يتجاوز الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo2OToiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS5nZW1pbmkubWVkaWEvaW1nL2xhcmdlLzIwMjEvNy80LzIwMjFfN180XzIwXzE4XzQ1XzcuanBnIjs=

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

الصحة

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

7202015141854786695092

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك 2

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

9351148161452798286

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

407100_8_1628418757

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

أخبار متعلقة
20190705144821152

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

الح

حوادث سير تفجع الأردنيين و 6 ضحايا خلال اليومين الماضيين

Image1_820216221123190558862

تطورات الحالة الصحية للطفلة الأردنية التي تعرضت لحادث سير بالسعودية

32020416817846915987

وكلاء السياحة لـ الوكيل: إقبال ضعيف على رحلات العمرة هذا العام

الخارجية الوكيل

أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

العمرة

الأوقاف : أول رحلة عمرة مطلع آب