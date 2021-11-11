الأردن بخير يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأردن_بخير عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الخميس بهدف ابراز الايجابيات على حساب السلبيات في المملكة.

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وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع الوسم حيث نشروا صوراً لجلالة الملك عبدالله الثاني معبرين عن مدى فخرهم واعتزازهم بقيادته الهاشمية.



وأشار النشطاء بالتزامن مع الوسم إلى قانون الدفاع الساري تنفيذه لغاية الآن منذ بدء جائحة كورونا منوهين إلى أنه لمصلحة المواطن وحماية له.



ودعوا الله عز وجل بحماية الوطن وقائده .