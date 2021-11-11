الأردن بخير يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأردن_بخير عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الخميس بهدف ابراز الايجابيات على حساب السلبيات في المملكة.
وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع الوسم حيث نشروا صوراً لجلالة الملك عبدالله الثاني معبرين عن مدى فخرهم واعتزازهم بقيادته الهاشمية.
وأشار النشطاء بالتزامن مع الوسم إلى قانون الدفاع الساري تنفيذه لغاية الآن منذ بدء جائحة كورونا منوهين إلى أنه لمصلحة المواطن وحماية له.
ودعوا الله عز وجل بحماية الوطن وقائده .
#الاردن_بخير— mohammad (@mohamma24045878) November 11, 2021
الاردن بخير دام ابو حسين قايدنا ❤🇯🇴 pic.twitter.com/ptP3ms5z7k
قانون الدفاع ساهم في حماية قطاع السياحة.#الاردن_بخير #بلدنا_امانه_بايدينا pic.twitter.com/YfWdz2m7Ug— Rama (@Rama69035680) November 11, 2021
حفظ الله الاردن ملكا وشعبا وجيشا 🇯🇴⚔#الأردن_بخير pic.twitter.com/Km4PriZGgR— sjod (@sjod_sjod456) November 11, 2021
قانون الدفاع وجد لمصلحة المواطن.#الاردن_بخير #بلدنا_امانه_بايدينا pic.twitter.com/PsQrBdE9kf— تقوى الحجاج (@taqwa_hajaj38) November 11, 2021
لمن يطالب بالغاء قانون الدفاع ...— мαяɪα (@Mmaria_samer) November 7, 2021
بدي اذكرك انه لولا قانون الدفاع كان اصحاب اعمال المياومه والمتعطلين عن العمل ماتوا من الجوع#الاردن_بخير pic.twitter.com/6sqBpwuLUf
الاردن امن الاردن بخير يا رب لك الحمد #الاردن_بخير #بلدنا_امانه_بايدينا— tasneem (@tasneem18320706) November 11, 2021
حمى الله الاردن وقائدها ابا الحسين #الاردن_بخير pic.twitter.com/uELrHKg6DO— Anwar (@Anwar_9_4_1996) November 11, 2021
نفاخر بكم الدنيا#الاردن_بخير #بلدنا_امانه_بايدينا pic.twitter.com/AtlbVDO3s8— مقداد (@yu8Gwq5Lq5pw50r) November 11, 2021
كلنا خلف الراية الهاشمية#الاردن_بخير #بلدنا_امانه_بايدينا pic.twitter.com/azvIvnuRZV— أيمن القاسم (@aymanalkasm) November 11, 2021
نسأل الله لكم السداد والنجاح والقمم الأعالي لخدمة الأردن الغالي .#الأردن_بخير #بلدنا_امانه_بايدينا pic.twitter.com/7LvPb4NSBq— 🇯🇴نور🇯🇴 (@nooralasamr) November 11, 2021