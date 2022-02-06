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الأحد، 06-02-2022 09:42 ص

الأردن... ترقب حذر لذروة موجة كورونا الرابعة وعودة طلبة المدارس للصفوف

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الوكيل الإخباري - يترقب الشارع الأردني انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي يسودها الإصابة بالمتحور "أوميكرون" لاتخاذ إجراءات أقل شدة، وفقا لما أكدت عليه الحكومة بوقتٍ سابق. اضافة اعلان


ومع استمرار ارتفاع الإصابات اليومية التي كان أكبرها تسجيل 21 ألفا و 386 إصابة سجلت يوم أول من أمس، إلا أن الحكومة ما زالت تؤكد على أن الفصل الدراسي سوف يعقد في الموعد المحدد ( 20) من شباط الحالي.

خبراء وأطباء أشاروا إلى أن ذروة الموجة الحالية قد تأتي مع بداية الفصل الدراسي، وسترتفع في حينها أعداد الإصابات بين الطلبة، مستندين على ذلك بأن انتشار المتحور "اوميكرون" أكبر و أسرع بعدة مرات.

رئيس لجنة التربية والصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور، قال إن ذروة الموجة ستكون مع بدء الفصل الدراسي، مشيراً إلى أن انتشار المتحور أكبر بـ 6 أضعاف من الفيروس الأصلي. 

وأشار البدور لـ" الوكيل الإخباري" أن تلقي الجرعتين من لقاح كورونا يحمي ما نسبته 30% فقط، أي أن 70 % من متلقي الجرعتين سوف يصابون بالمتحور. 

وشدد على أن المتحور "أوميكرون" سريع الإنتشار سوف يصيب كل الأردنيين،  وذلك لعدة أسباب أهمها أن عدد متلقي الجرعة الثالثة لم يتجاوز حاجز الـ 500 الف من أصل 11 مليون.

من جهته قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، بوقت سابق، إن التوقعات تشير بأن "اوميكرون" باقٍ إلى شهر رمضان المبارك، متوقعا تأخر الذروة إلى ما بعد 20 شباط، وهو يوم بدء الفصل الدراسي. 

وزارة التربية والتعليم، أكدت وفقاً للناطق الإعلامي باسمها الدكتور أحمد المساعفة، على أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الذي حدد بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 شباط وجاهياً.

وقال المساعفة ، إن البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية تم تطويره وتعديله بتخفيض مدة عزل المصاب بفيروس كورونا من 13 يوم إلى 7-10 أيام.

وينظر أهالي الطلبة إلى الحالة الوبائية وما سينتج عنها من قرارات بترقب كبير،  وآمال على أن تكون العودة إلى المدارس آمنة، دون أي انقطاع أو تحول ألى التعلم عن بُعد.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 137 ألفا و153 حالة حتى صباح اليوم الأحد.

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