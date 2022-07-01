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الجمعة، 01-07-2022 04:11 م

الأردن ثاني أقل الدول العربية في متوسط تكاليف الحج

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الوكيل الإخباري - نشر موقع الجزيرة-الأردن، والجزيرة نت قائمة بترتيب الدول العربية من حيث متوسط تكاليف الحج لهذا العام 1443-2022.

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وبحسب الجزيرة، حل الأردن في المرتب الثاني بين الدول العربية الأقل في متوسط كلفة الحج 2022 بواقع 2900 دولار بعد سلطنة عمان التي جاءت بالمرتبة الأولى بكلفة بلغت 1700 دولار.

وارتفعت التكلفة في أغلب الدول العربية بنسب متفاوتة ناهز أعلاها 300 بالمئة في لبنان وأدناها 5 بالمئة في الأردن، في حين استقرت التكلفة بالنسبة للحجاج الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

وتراوحت تكلفة حج هذا الموسم بين ألفي دينار و2200 ، في حين كانت التكلفة في آخر موسم حج بحدود 2100 دينار، ما يعني زيادة طفيفة بين الموسمين ناهزت 5 بالمئة بحسب التقرير.

وتجاوزت تكلفة الحج لبعض الدول العربية 10 آلاف دولار  


ويعزى ارتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم لعدة أسباب، بعضها مرتبط بالظروف العالمية والبعض الآخر مرتبط بارتفاع التكاليف والرسوم في السعودية، وقد حددت لجنة الحج العليا في سوريا 5 أسباب لارتفاع التكلفة:

1- التضخم العالمي في الأسعار وهو ما يؤثر على مختلف الأسعار ولاسيما الإيواء والغذاء في السعودية.


2- ارتفاع أسعار الخدمات الإلزامية (خدمات المشاعر والطوافة والنقل…).


3- إضافة خدمات إلزامية جديدة (الطوارئ والتأمين الصحي ورسوم التأشيرة).


4- ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.


5- ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في جميع الشركات بالمنطقة والعالم.



 




 

 


 

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