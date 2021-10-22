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الجمعة، 22-10-2021 11:10 ص

الأردن ضمن الدول الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة

طاقة


الوكيل الإخباري - أصدرت شركة "إرنست آند يونغ" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، مؤشرها للدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، وضمت القائمة 40 دولة من ضمنها 3 دول عربية بينها الأردن.

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ووفقا لأحدث إصدار للشركة، فقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بالمؤشر مسجلة 72.8 نقطة، أما عربيا فقد تصدر المغرب الدول العربية الثلاث المذكورة بالمؤشر، وحصدت المغرب 58.1 نقطة وجاءت في المرتبة 16 عالمياً.
وجاءت مصر في المركز الثاني عربيا والـ19 عالميا، حيث حصدت مصر 57.8 نقطة، أما الأردن فقد جاء في المركز الثالث ضمن الدول العربية والمركز الـ38 ضمن تصنيف دول العالم، حيث سجل الأردن 51.5 نقطة.


وتعد شركة "إرنست آند يونغ" إحدى كبرى الشركات المهنية في العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي والاستشارات والخدمات، وتقوم بشكل دوري بإصدار مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة.


ويصنف المؤشر أفضل 40 دولة في العالم من ناحية جاذبية استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة.


 




 

 


 

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