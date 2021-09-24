الأردن ضمن القائمة البيضاء في المنظمة البحرية

الوكيل الإخباري - يشارك الأردن اليوم الجمعة، دول العالم الاحتفال بيوم الملاحة البحرية العالمي، الذي يصادف في 24 من شهر أيلول من كل عام، تحت شعار "البحارة في صميم مستقبل الشحن البحري" لإبراز الدور الذي تلعبه هذه الفئة لاستمرار سلسلة التوريد بالعمل خدمة للشعوب.

اضافة اعلان



وأكد خبراء في المجال البحري أهمية الدور الاستثنائي للبحارة في إيصال البضائع الحيوية وتحديدا أثناء جائحة كورونا، نظرا لانعكاساتها على من تقطعت بهم السبل لأشهر طويلة، جراء تغيير طواقم السفن الذين انتهت عقود عملهم التشغيلية، وامتناع معظم دول العالم عن السماح بتبديل الطواقم على أراضيها، بينما عملت الهيئة البحرية الاردنية على تصميم بروتوكول خاص لتبديل طواقم السفن بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وقال مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان، إن الأردن يعتبر من دولة مصدرة للعمالة البحرية العربية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عودة البحارة الاردنيين الى أرض الوطن من خلال إطلاق منصة خاصة بهم، وإصدار العديد من "البروتوكولات" التي توضح كيفية التعامل مع "السيناريوهات" المتعلقة بتأمين سلامة الملاحة وضمان انسحاب البضائع من وإلى ميناء العقبة دون تأخير، بالإضافة إلى مخاطبة المنظمة البحرية الدولية للتعميم على كافة الدول الأعضاء والجهات الدولية لاعتماد تمديد الشهادات الأهلية الصادرة عن الهيئة البحرية الأردنية للربابنة والمهندسين الذين يعملون على ظهر السفن الأردنية والأجنبية حول العالم.



وبين أن تلك "البروتوكولات" جعلت ميناء العقبة الملاذ الآمن للبحارة من مختلف دول العالم، حيث كانت بعض دول العالم تلزم السفن بالبقاء في عرض البحر لمدة أسبوعين قبل السماح لها بالدخول الى أرصفة الموانئ كإجراء احترازي، مقارنة مع الإجراءات المحلية من تعقيم السفن وارتداء الملابس الواقية لطاقم السفن والزوار على حد سواء.



ولفت المهندس سلمان إلى بعض القضايا المتعلقة بالعنصر البشري في النقل البحري، ومنها سلامة وأمن الحياة على متن السفن ورفاهية البحارة وأهمية ضمان توفير التدريب المناسب والحيوي للقوة العاملة والتي أصبحت مؤهلة وجاهزة لمواجهة تحديات وفرص الرقمنة والأتمتة.



وأشار إلى أنه تم تكريم أول سيدة أردنية تحمل رتبة كبير ضباط بحريين لدورها المميز في عملها على ظهر احدى العبارات العاملة بين مينائي العقبة ونويبع المصري أثناء جائحة كورونا.



من جهة أخرى، قال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، إن الأردن وخلال السنوات العشر الماضية أحرز تقدما ملموسا في المجال البحري، حيث تم الانتهاء من المنظومة المينائية في العقبة والتي تعد من المنظمات المتقدمة جدا في المنطقة، مشيرا الى أن نقابة ملاحة الأردن تفتخر بوجود 75 شركة ملاحة أعضاء لديها تمارس العمل البحري .



وأضاف أن الأردن يعتبر من ضمن القائمة البيضاء في المنظمة البحرية والتي تعني أن جميع نتائج التفتيش على المنظومة البحرية والهيئة البحرية هي في المراتب المتقدمة وتجعل بواخرها أقل عرضة للمساءلة، مستعرضاً بعض المعيقات والحلول لتجاوزها ومنها إنشاء أسطول بحري وإعطاء حوافز للبواخر التي ترفع العلم الأردني .

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة