الأردن ضيف شرف في مهرجان سماع الدولي احتفالاً بمئوية الدولة

الوكيل الاخباري - اختارت جمهورية مصر العربية الأردن ضيف شرف في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، بدورته 14 الاستثنائية للعام 2021، والذي انطلقت فعالياته مساء أمس السبت، بمشاركةٍ عربية وإسلامية ودولية واسعة، وذلك احتفالاً بمئوية الدولة الأردنية.



وحضر السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، حفل افتتاح المهرجان، والذي تحتضن قلعة صلاح الدين في العاصمة المصرية القاهرة فعالياته، بمشاركة 33 فرقة إنشادٍ وموسيقى من مختلف دول العالم.

اضافة اعلان