الأردن على قائمة أبوظبي المُحدثة للمسافرين

الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن القائمة الخضراء المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبو ظبي، لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع.

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وجاء الأردن على رأس قائمة أبوظبي الخضراء التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 26 كانون الأول.



وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة بينها الأردن من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص "PCR" في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص آخر عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.



وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول القائمة الخضراء المُحدثة إجراء فحص " PCR" آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.



أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول القائمة الخضراء، فيجب عليهم إجراء تحليل " PCR" في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.



وتاليا القائمة:







