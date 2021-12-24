السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الحوثيين لاستهدافهم المدنيين في السعودية

الأردن على قائمة أبوظبي المُحدثة للمسافرين

رفد مولات عمّان بـ 1000 متطوع لتنظيم الدخول وتطبيق سند

اصابة 6 اشخاص بالاختناق بسبب موقد فحم في عمان

الأمن يواصل خطته الأمنية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

الصحة العالمية: سرعة انتشار"أوميكرون" تفوق "دلتا"

سلطة منطقة العقبة: لم نبيع أي ميناء أو مطار

هام من مركز الازمات بشأن حالات اوميكرون في الأردن

الصحة: مجموع حالات اوميكرون في الأردن 21 حالة

الأرصاد تكشف للوكيل اثر الرياح السيبيرية على المملكة خلال الايام القادمة

الجمعة، 24-12-2021 10:44 م

الأردن على قائمة أبوظبي المُحدثة للمسافرين

61dc03a6-c662-43dc-a32b-948aa8160463_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن القائمة الخضراء المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبو ظبي، لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع.

اضافة اعلان


وجاء الأردن على رأس قائمة أبوظبي الخضراء التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 26 كانون الأول.


وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة بينها الأردن من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص "PCR" في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص آخر عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.


وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول القائمة الخضراء المُحدثة إجراء فحص " PCR" آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.


أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول القائمة الخضراء، فيجب عليهم إجراء تحليل " PCR" في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.


وتاليا القائمة:




 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202123835300787131

الخارجية تدين الحوثيين لاستهدافهم المدنيين في السعودية

1640376524121

رفد مولات عمّان بـ 1000 متطوع لتنظيم الدخول وتطبيق سند

12202121102549195374180

اصابة 6 اشخاص بالاختناق بسبب موقد فحم في عمان

12202123231233151086978

الأمن يواصل خطته الأمنية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

920213134513145549414

سلطة منطقة العقبة: لم نبيع أي ميناء أو مطار

122021714304723200405

هام من مركز الازمات بشأن حالات اوميكرون في الأردن

أخبار متعلقة
9201818155816579388076

الداخلية توقف تقديم الخدمات الإلكترونية حتى السبت

M63A8352

حقيقة عقد الإمتحانات الجامعية عن بعد بسبب إصابات كورونا

76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات