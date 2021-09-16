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الخميس، 16-09-2021 09:20 ص

الأردن في المرتبة 108 على مؤشر العطاء العالمي

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الوكيل الاخباري- احتل الأردن المرتبة 102 عالمياً، والمرتبة الثامنة عربياً ضمن تقرير مؤشر العطاء العالمي 2021، الصادر عن مؤسسة الأعمال الخيرية البريطانية (كاف).

ووفق التقرير، فقد احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى في مؤشر العطاء بنسبة بلغت %69. وفقًا للتقرير، هنالك أكثر من 8 من كل 10 إندونيسيين تبرعوا بالمال في عام 2020، حيث تعد معدلات التبرع فيها مرتفعة فوق المتوسط.

وأضاف التقرير أن الزكاة تعد الشكل التقليدي من أشكال الأعمال الخيرية الإسلامية التي تمارس على نطاق واسع في إندونيسيا، ويتم إعادة توزيع عائداتها للمحتاجين.

وكانت مدفوعات الزكاة على مستوى العالم مرتفعة بشكل خاص في عام 2020 كرد فعل على جائحة كورونا، حسب تقارير.

ويقدم مؤشر العطاء العالمي لمحة فريدة عن الاتجاهات العالمية في سلوك العطاء، لتتيح المجال في تقديم إجابات للأسئلة حول المناطق التي من المرجح أن ينخرط فيها الناس في الأنشطة الاجتماعية لصالح مجتمعاتهم ولمناصرة نمو العطاء العالمي.

وينظر التصنيف في ثلاثة جوانب لسلوك العطاء القائم على 3 أسئلة: هل ساعدت شخصًا غريبًا بحاجة للمساعدة؟ هل تبرعت بالمال لجمعية خيرية؟ هل تطوعت بوقتك لمنظمة؟، بحسب سي ان ان.

وشمل التصنيف إجمالي 10 دول عربية ضمن قائمة الدول في مؤشر العطاء العالمي. وجاءت البحرين في المرتبة الـ12 عالمياً والأولى عربيًا بمجموع درجات بلغ %45، تليها الإمارات في المرتبة الثانية عربيًا والـ 13 عالميًا.

أما العراق فقد احتل المرتبة الثالثة عربيًا والـ39 عالميًا، ثم السعودية في المرتبة الـ 49 عالميًا.

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