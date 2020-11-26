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الخميس، 26-11-2020 09:38 ص

الأردن في المرتبة 38 عالميا بإصابات كورونا

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات موقع "وورد ميترز" أن عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن حتى، صباح اليوم الخميس، 64 ألفا و398 إصابة.

وبلغ اجمالي الاصابات منذ ظهور جائحة كورونا 198 ألفا و21 إصابة، فيما اودى الفيروس بحياة 2442 شخصا، وشفي 131 ألفا و181 حالة.

وظهر انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية من اجمالي الفحوصات اليومية، في الايام الاخيرة، حيث بلغت نسبة الفحوصات الايجابية يوم أمس الاربعاء نحو 18.5%، وسجلت المملكة 5025 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت 62 حالة وفاة.

كما بلغ عدد الاصابات الموجودة على اسرة العناية الحثيثة حتى صباح اليوم 472 حالة.

وبلغ معدل الاصابة في المملكة 19 ألفا و331 إصابة لكل مليون نسمة، كما بلغ معدل الوفيات 238 حالة لكل مليون نسمة.

وتجري المملكة ما معدله 237 ألفا و737 فحصا مخبريا لكل مليون نسمة، بمجموع اجمالي 2 مليون و435 ألفا و340 فحصا مخبريا لكورونا منذ ظهور الجائحة.

واحتل الأردن المرتبة 38 عالميا بعدد اصابات كورونا نسبة لعدد السكان، والمرتبة 47 بعدد الوفيات.

 




 

 


 

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