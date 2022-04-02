السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

جزر القمر رابع دولة عربية تعلن رمضان الأحد

زراعة عجلون تحتفل بعيد الشجرة

بدء حملة نظافة شاملة في عنجرة

الإفتاء : وجوب نية الصيام لكل يوم من رمضان

السويد تعلن انتهاء العمل بقانون مكافحة كورونا

الأردن لم يتسلم طلبا لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء وفق بنود الهدنة

إربد : انطلاق فعاليات ليالي رمضان غدا بمدينة الحسن

مهندسو العقبة يحتفلون بذكرى الكرامة ويوم الأرض

اختتام مشروع مناهضة زواج القاصرات بالمفرق

مأدبا: الاستهلاكية المدنية تشهد اقبالاً ملحوظاً مع حلول رمضان

السبت، 02-04-2022 09:49 م

الأردن لم يتسلم طلبا لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء وفق بنود الهدنة

wwww


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الأردن لم يتسلم طلبا لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء "حتى الآن"، وهو أحد بنود الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ وتسمح لمطار العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين باستقبال وتسيير رحلات مؤقتة.

ودخلت هدنة في اليمن حيز التنفيذ السبت، أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وتستمر لشهرين تتضمن وقفا للعمليات العسكرية بين التحالف الذي تقوده السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

زراعة عجلون تحتفل بعيد الشجرة

10202125233658624222649

بدء حملة نظافة شاملة في عنجرة

f

الإفتاء : وجوب نية الصيام لكل يوم من رمضان

420222183338754634256

إربد : انطلاق فعاليات ليالي رمضان غدا بمدينة الحسن

42022194816700517935

مهندسو العقبة يحتفلون بذكرى الكرامة ويوم الأرض

3202218135725104409296

اختتام مشروع مناهضة زواج القاصرات بالمفرق