الأردن لم يتسلم طلبا لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء وفق بنود الهدنة

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الأردن لم يتسلم طلبا لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء "حتى الآن"، وهو أحد بنود الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ وتسمح لمطار العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين باستقبال وتسيير رحلات مؤقتة.



ودخلت هدنة في اليمن حيز التنفيذ السبت، أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وتستمر لشهرين تتضمن وقفا للعمليات العسكرية بين التحالف الذي تقوده السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

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