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الأربعاء، 28-07-2021 01:50 م

الأردن.. منشورات فيسبوك تودي بحياة شخصين وإصابة 20

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - من جديد ، تعود منشورات على "الفيسبوك" للواجهة ، في محافظة إربد ، الأمر الذي تسببت بمشاجرة بين أشخاص أدت إلى وفاة أحدهم على إثرها.

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وفي التفاصيل ، منشورات "مسيئة" يتم نشرها على "الفيسبوك" ، الأمر الذي يؤدي إلى غضب أشخاص من ذات العشيرة، منذ أشهر ، وانتهى الخلاف حينها من خلال "صلح عشائري" ، بحضور وجهاء وشيوخ بلدة "جفين" ( أنقر هنا )

 

وكان ذلك بمثابة "النار في الهشيم" ، حيث تفاقم الأمر ، وبعدها تقدم الطرفان بالشكاوي للجهات الأمنية وتم توقيف عدد منهم وخرجوا بكفالة.

 

منشورات مستمرة

المنشورات "المستفزة" لم تتوقف ، بل استمرت وكانت السبب بمشاجرة دامية ، حيث قام شخص بحمل سلاح ناري والبحث عن صاحب المنشور الذي كان في البلدة  وأطلق عليه وابلا من الرصاص، وفق مصادر عليمة .

 

المشاجرة امتدت لأطراف البلدة ،  حيث استخدام الأسلحة النارية ، وتوفي على إثرها مواطن ، وكان ضحية منشورات "مسيئة" .

 

وقد أسفرت الحادثة عن إصابة 14 شخصا نقلوا إلى المستشفيات ، وقد  توجهت قوة أمنية إلى المنطقة فانقلبت إحدى الآليات العسكرية أدى إلى وفاة أحد رجال الآمن وإصابة 6 آخرين (أنقر هنا ) .


 




 

 


 

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