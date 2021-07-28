الأردن.. منشورات فيسبوك تودي بحياة شخصين وإصابة 20

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - من جديد ، تعود منشورات على "الفيسبوك" للواجهة ، في محافظة إربد ، الأمر الذي تسببت بمشاجرة بين أشخاص أدت إلى وفاة أحدهم على إثرها.

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وفي التفاصيل ، منشورات "مسيئة" يتم نشرها على "الفيسبوك" ، الأمر الذي يؤدي إلى غضب أشخاص من ذات العشيرة، منذ أشهر ، وانتهى الخلاف حينها من خلال "صلح عشائري" ، بحضور وجهاء وشيوخ بلدة "جفين" ( أنقر هنا )

وكان ذلك بمثابة "النار في الهشيم" ، حيث تفاقم الأمر ، وبعدها تقدم الطرفان بالشكاوي للجهات الأمنية وتم توقيف عدد منهم وخرجوا بكفالة.

منشورات مستمرة

المنشورات "المستفزة" لم تتوقف ، بل استمرت وكانت السبب بمشاجرة دامية ، حيث قام شخص بحمل سلاح ناري والبحث عن صاحب المنشور الذي كان في البلدة وأطلق عليه وابلا من الرصاص، وفق مصادر عليمة .

المشاجرة امتدت لأطراف البلدة ، حيث استخدام الأسلحة النارية ، وتوفي على إثرها مواطن ، وكان ضحية منشورات "مسيئة" .

وقد أسفرت الحادثة عن إصابة 14 شخصا نقلوا إلى المستشفيات ، وقد توجهت قوة أمنية إلى المنطقة فانقلبت إحدى الآليات العسكرية أدى إلى وفاة أحد رجال الآمن وإصابة 6 آخرين (أنقر هنا ) .

