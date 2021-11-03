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الأربعاء، 03-11-2021 10:19 ص

الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن وأمان السعودية

السعودية 2


الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأربعاء، "الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق طائرتين مُفخختين مُسيرتين تجاه مدينة جازان، تمّ اعتراضهما من قبل قوات التحالف."

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُؤكداً وقوف المملكة التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق."


 




 

 


 

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