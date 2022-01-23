الأردن: هجمات الحوثيين ضد الإمارات إرهابية

الوكيل الإخباري - قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، الأحد، إن "هجمات الحوثيين ضد الإمارات إرهابية وعبثية تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم الإقليمي".

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وأضاف، خلال عقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت في القاهرة لمناقشة الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن "الأردن يقف بكل إمكانياته بجانب الإمارات ويدعم إجراءاتها كافة لمواجهة ما يهدد أمنها واستقرارها".



وأشار العضايلة إلى أن "الاعتداء الإرهابي على الإمارات يؤكد أن الحوثيين يضربون بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية وقيم الدين الإسلامي السمح".



وأعلنت شرطة أبوظبي الاثنين الماضي عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بسبب حريق اندلع جراء انفجار 3 صهاريج نقل بترولية في مطار أبوظبي أصابتها هجمات الطائرات المسيرة والتي أطلقتها الميليشيات الحوثية.

