الأردن والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

الوكيل الاخباري - بحث أمين عام وزارة الاستثمار المفوض العام الأردني في معرض اكسبو 2020 دبي، زاهر القطارنة، مع وكيل وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله آل صالح، على هامش زيارته للمعرض، تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جرى خلال اللقاء بحث أطر تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تحسين واقع البيئة الاستثمارية، والاطلاع على أحدث التجارب في مجال عمليات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية في البلدين.

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