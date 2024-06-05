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الأربعاء، 05-06-2024 05:31 م

الأردن والإمارات يدينان سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس

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الوكيل الإخباري - أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، الأربعاء، للمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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واستنكر الوزيران، خلال محادثات هاتفية، سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين، وممارسات عنصرية متطرفة، وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حركة المصلين في البلدة القديمة للقدس المحتلة.


وشدد الصفدي والشيخ عبدالله على ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها القانونية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.


وشدد الصفدي وسموه على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وعلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وأكد سمو الشيخ عبدالله أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وثمن دورها في حماية هوية المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية.

 




 

 


 

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