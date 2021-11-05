الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان منتدى إقليمي

الوكيل الإخباري - أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، حرصهما على زيادة التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود حل الأزمات في المنطقة.

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وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع ألباريس، التحضيرات الجارية لعقد المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي، باستضافة إسبانيا، والمزمع عقده في 29 نوفمبر الحالي في برشلونة.



وأكّدا، أهمية الاجتماع الوزاري، الذي سُيعقد بعد ظهر نفس اليوم، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من دول الجوار الجنوبي الشريكة للاتحاد الأوروبي في إطار "وثيقة الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الجنوبي".



واتفق الوزيران، على عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين الأردن وإسبانيا في العاصمة مدريد.



وهنّأ الصفدي نظيره الإسباني على توليه مهامه وزيراً للخارجية، وأعرب عن تطلعه لاستمرار العمل والتنسيق المشترك خدمةً لمصالح البلدين.