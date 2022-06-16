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الخميس، 16-06-2022 08:47 م

الأردن والجزائر يبحثان إمكانية التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والمناجم

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الوكيل الاخباري - سلم وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الخميس، رسالة من رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى نظيره الجزائري الوزير الأول أيمن عبد الرحمن في العاصمة الجزائرية.

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، وبحث إمكانية التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والمناجم، وإعادة تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين واستثناء الأردن من قرار حظر تصدير السكر وكذلك موعد عقد اجتماع اللجنة المشتركة في عمان قريبا.

ونقل الشمالي للوزير الأول الجزائري خلال استقباله له بقصر الحكومة تحيات الخصاونة وتمنياته للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتقدم والازدهار على الدوام وتطلعاته للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية منها خلال الفترة المقبلة.

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