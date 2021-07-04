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الأحد، 04-07-2021 02:53 م

الأردن والسعودية يبحثان اعتماد سينوفارم

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الأحد، عن وجود مباحثات بين الأردن والسعودية بشأن اعتماد اللقاح الصيني المضاد لكورونا "سينوفارم".اضافة اعلان


وقال لـ "المملكة"، إن هناك مباحثات مستمرة ما بين وزارة الخارجية الأردنية والسفير الأردني في المملكة العربية السعودية والسفير السعودي في الأردن لإيجاد حل لموضوع اعتماد اللقاح الصيني، وقد يكون هناك حل قريب".

وأضاف: "تم مخاطبة وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية بشأن اللقاح الصيني، وهناك إجراءات سنقوم بها قريبا في الوزارة لحل هذا الإشكال".

 




 

 


 

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