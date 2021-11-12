الجمعة 12-11-2021
الوكيل الاخباري

10 إصابات بحادث سير في الأغوار الجنوبية

أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن ستشهده الأرض الأسبوع المقبل

طبيبة روسية تكشف ماذا يحدث عند التخلي تماما عن تناول الخبز

الخصاونة: حريصون على إيلاء الاستثمارات الإماراتية الأهمية القصوى

قرداحي: لست متمسكا بمنصب وزاري

سقوط مركبة في قناة الملك عبدالله بالشونة الشمالية

طبيب يحصل على نصف مليون جنيه عبر فيروس كورونا في مصر

الأردن والسعوية يؤكدان تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات

12 إصابة على الأقل بانفجار في أفغانستان

السحب على 6 جوائز مالية لمتلقي المطعوم- اسماء

الجمعة، 12-11-2021 12:28 م

الأردن والسعوية يؤكدان تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات

618e3e7ad94c4


الوكيل الاخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان في اجتماعٍ بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتيّ المملكتين الشقيقتين، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وبن فرحان خلال اللقاء، في باريس، على هامش المؤتمرات التي تستضيفها العاصمة الفرنسية، استمرار العمل عى تطوير التعاون وتعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية خدمةً لمصالح المملكتين الشقيقتين والمصالح العربية.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وأكّدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ضرورةً لتجاوز التحديات المشتركة وخدمةً للقضايا العربية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202119231235234914069

الخصاونة: حريصون على إيلاء الاستثمارات الإماراتية الأهمية القصوى

1020212595528140116565

السحب على 6 جوائز مالية لمتلقي المطعوم- اسماء

1120211185524728803029

الأوقاف: الحفاظ على الماء مسؤولية جماعية

337836_4_1628368756

مراكز التطعيم ضد كورونا ليوم الجمعة - أسماء

czo1NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXNzYXdzYW5hLmNvbS9wb3J0YWwvaW1hZ2UvaW1naWQ1MzI4MDkuanBnIjs=

الخصاونة يفتتح اليوم الوطني الأردني في اكسبو دبي

9202028101027650100247

لجنة الأوبئة تدعو طلبة المدارس للاقبال على تلقي لقاح كورونا

أخبار متعلقة
الخلايلة

وزير الأوقاف : لم نتلق كتابا رسميا بشأن استئناف العمرة برا

84631-1560400885

الخرابشة: مسودة انقطاع الكهرباء النهائية وصلت الجمعة

سند

منشآت القطاع الخاص: سند أخضر شرط لإتمام المعاملات

مطار

تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن

dddd

مستو: لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسوريا حالياً

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم