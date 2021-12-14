الثلاثاء 14-12-2021
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الثلاثاء، 14-12-2021 11:33 ص

الأردن والسويد يبحثان مخرجات الاجتماع الوزاري الدولي لدعم وكالة أونروا

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء،مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي علاقات الشراكة الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

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وتابع الصفدي وليندي مخرجات الاجتماع الوزاري الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتحضيرات للاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي.

 

 




 

 


 

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