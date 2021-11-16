الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 10:56 ص

الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

الصفدي 2


الوكيل الإخباري - يترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي و نظيرته السويدية آن ليندي أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا، والذي ينعقد في بروكسل، لحشد الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

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