الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

الوكيل الإخباري - يترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي و نظيرته السويدية آن ليندي أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا، والذي ينعقد في بروكسل، لحشد الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
يترأس الآن @AymanHsafadi ووزيرة خارجية السويد @AnnLinde أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم #الأنروا، والذي ينعقد في #بروكسل، لحشد الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. @SweMFA@UNRWA#SustainingRightsAndLives pic.twitter.com/1Uh6g7WjVa— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) November 16, 2021