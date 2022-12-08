الأردن والعراق يبحثان التَّعاون القضائي والقانوني

الوكيل الاخباري - بحث رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، محمد الغزو، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، الدكتور فائق زيدان، والوفد المرافق له التَّعاون القضائي والقانوني بين الأردن والعراق وسُبل تطويره.



وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إنَّ الجانبين استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، وخاصة في مجال التدريب القضائي والشؤون القانونية وإمكانية تبادل الزيارات القضائية بين البلدين الشقيقين بهدف الاطلاع على الأنظمة القضائية.

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