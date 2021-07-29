الأردن والعراق يوقعان مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني

الوكيل الإخباري - وقع الأردن والعراق الخميس في مقر وزارة العمل مذكرتي تفاهم في مجالي الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني، حيث وقع عن الجانب الأردني وزير العمل يوسف الشمالي ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح وعن الجانب العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، بحضور السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات.

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وقال وزير العمل يوسف الشمالي إن توقع مذكرة التفاهم مع العراقيين في مجال التدريب المهني يأتي في إطار تعزيز التعاون الوثيق الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق .



وأكد أن المذكرة في مجال التّدريب المهنيّ وتهدف إلى رفع مستوى قطاع التدريب المهني وأن توائم مخرجاته مع احتياجات سوق العمل في البلدين، من خلال تطوير مناهج التدريب ورفع كفاءة المدربين.



ومذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح يأتي توقيعها تأكيداً على العلاقات الوطيدة بين الأردن والعراق وتعزيز العلاقات القائمة على المستوى المؤسسي بين البلدين.



وقال المفلح: "إن بنود المذكرة شملت مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الشؤون الاجتماعية والقوانين والتشريعات وصياغة السياسات والاستراتيجيات التي تنظم العمل بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتبادل الزيارات للاطلاع على تجارب البلدين.



وأضاف أن بنود المذكرة شملت التعاون في معرفة التجارب الناجحة بمجال استبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة (بدائل الإيواء) وتبادل المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تأهيل ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المؤتمرات والدورات والندوات والورش العملية والخاصة في التأهيل مما يسهم في إدماجهم في المجتمع.



وأشار المفلح إلى أن المذكرة تتيح للجانبين تبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات المتعلقة بالأسرة والطفل وتلك الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال ودور الإيواء، ودور المسنين في كلا البلدين وتبادل المعلومات والتشريعات والبرامج الإرشادية والوقائية الخاصة بـ (المشردين) وكريمي النسب ومن في حكمهم والأسر البديلة.



وأضاف أن المذكرة تتضمن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في مجال التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والمؤسساتية للمرأة والتأهيل النفسي لأبناء النساء المعيلات ووضع آليات تتضمن عدم تسربهم من الدراسة وآليات تقديم خدمات الدعم النفسي وتخفيف الضغوط للنساء فاقدات المعيل لتفعيل مبادرات التكافل الاجتماعي وإسناد مؤسسات الدولة لدعم الشرائح المحرومة من النساء، والتوعية بالحد من العنف ضد المرأة إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تُقام في كلا البلدين وتقديم البحوث والدراسات من قبل المختصين في قضايا كبار السن وتبادل الخبرات والمعلومات بشؤون المسنين لتفعيل دور كبار السن والاستفادة من خبراتهم الطويلة لإعادة دمجهم مع المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.

بدوره قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في مجالي التدريب المهني والشؤون الاجتماعية لتعزيز التعاون المشترك بين الأردن والعراق ولتبادل الخبرات في هذه المجالات بما يعود بالنفع على البلدين .



وحول مذكرة التفاهم الخاصة بالتدريب المهني التي وقعها مع وزير العمل يوسف الشمالي بين الركابي أن المذكرة تتضمن التعاون في مجالات تصميم وتطوير مناهج وبرامج التدريب المهنيّ، والاختبارات المهنية، ورفع كفاءة المدربين المهنيين، وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، وتنظيم الندوات والدورات المشتركة حول قضايا التدريب المهنيّ، والعمل على توأمة معاهد التدريب المهنيّ في كلا البلدين الشقيقين، وخاصة معاهد السلامة والصحة المهنية لتكون مواكبة لأفضل الممارسات العالمية الفضلى.



وفيما يخص مذكرة التفاهم التي وقعها مع وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أوضح الركابي أنها تهدف إلى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مجال الحرف والمنتجات اليدوية وبرامج الأسر المنتجة في كلا البلدين والتعاون في إقامة المعارض لعرض منتجات الأسر المنتجة المتميزة اضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين فيما يتعلق بالمرأة.

