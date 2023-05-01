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الإثنين، 01-05-2023 03:31 م

الأردن والنرويج يبحثان التعاون في المجالات القانونية وتعزيز سيادة القانون

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الوكيل الإخباري - استقبل وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات في مكتبه، اليوم الإثنين وزيرة العدل والأمن العام في النرويج ايميلي انجر والسفير النرويجي في الأردن اسبن ليندباك والوفد المرافق لهما. 

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وأكد الزيادات خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين ومتانة العلاقات ما بين وزارة العدل الأردنية ونظيرتها النرويجية الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في المجالات القانونية، مشيرا إلى أهمية تعزيز سُبل التعاون النوعي المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وثمن الزيادات دور النرويج في دعم مشاريع الاستجابة للأزمة السورية.


ومن جانبها قالت وزيرة العدل في النرويج السيدة ايملي انجر أن التعاون الأردني النرويجي يعدُ تعاون بناء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني، وأضافت أن اللقاء بين الطرفين سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين، مثمنة دور الأردن في مجال مساعدة اللاجئين.


وبحث الجانبان بحضور كل من أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القانونية ومشاريع المجلس النرويجي لمساعدة اللاجئين في الأردن ودور وزارة العدل بالاشراف عليها.


 




 

 


 

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