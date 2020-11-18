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الأربعاء، 18-11-2020 12:36 م

الأردن وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

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الوكيل الاخباري- بحثت وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي في مكتبها، اليوم الاربعاء، مع السفير التونسي في عمان خالد السهيلي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

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و تم خلال اللقاء تأكيد أهمية استكمال عقد اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، حيث تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بما في ذلك عقد الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات واجتماع اللجنة الفنية في مجال تهيئة وإنجاز المدن الصناعية، وذلك قبل نهاية هذا العام.


كما تم تأكيد ضرورة التحضير لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة واللجنة التجارية المشتركة بين الجانبين خلال عام 2021.


ولفتت الوزيرة الى اهمية تلك الاجتماعات لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين .

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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