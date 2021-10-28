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الخميس، 28-10-2021 05:53 م

الأردن وسوريا ولبنان يتوصلون لصيغة عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

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الوكيل الاخباري - استضافت المملكة اليوم الخميس اجتماعاً وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن وسوريا ولبنان، للبحث في مستجدات مشروع تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وحضر الاجتماع، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدكتور وليد فياض، ووزير الكهرباء في الجمهورية العربية السورية غسان الزامل.

وقال الوزير الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، إن الأردن وسوريا ولبنان توصلوا إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، مؤكدًا جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.

وأضاف، أن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها إلى لبنان كان أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، حيث تم الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

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