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السبت، 26-03-2022 07:30 م

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، السبت، مُحادثات ركّزت على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية .

وأكّد الصفدي والبوسعيدي استمرار العمل على توسعة التعاون في مختلف المجالات بناءً على العلاقات التاريخية التي تمضي بفاعلية نحو آفاقٍ أوسع برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظهما الله.

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