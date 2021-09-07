الأردن وكازاخستان يتفقان على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة



الوكيل الاخباري - عُقدت الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية كازاخستان عبر تقنية الاتصال المرئي، الثلاثاء، على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين. وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والقنصلية.



كما تمّ التباحث حول السبل الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات الثنائية المُوقعة بين البلدين، وتلك التي ما زالت قيد البحث للتوقيع عليها في المستقبل القريب.

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