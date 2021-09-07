الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن وكازاخستان يتفقان على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة

الوهادنة يتوقع بدء اعطاء جرعات اللقاح المعززة لغالبية المواطنين نهاية العام القادم

ضبط اردني حاول تهريب الحشيش الى السعودية

رئيس جامعة اليرموك يؤكد أهمية استحداث تخصصات أكاديمية جديدة

جامعة مؤتة تحصل على فئة خمس نجوم في تقييم كيو أس العالمي

الأردن يشارك في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى المندوبين

رد طعن عدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام تأمينات الضمان

أبو قديس يرعى مؤتمر أعمال نهضة التعليم في الأردن

نحو 650 ألف جرعة أُعطيت منذ بدء برنامج التطعيم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الثلاثاء، 07-09-2021 07:23 م

الأردن وكازاخستان يتفقان على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة

w



الوكيل الاخباري - عُقدت الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية كازاخستان عبر تقنية الاتصال المرئي، الثلاثاء، على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين. وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والقنصلية.

كما تمّ التباحث حول السبل الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات الثنائية المُوقعة بين البلدين، وتلك التي ما زالت قيد البحث للتوقيع عليها في المستقبل القريب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

الوهادنة يتوقع بدء اعطاء جرعات اللقاح المعززة لغالبية المواطنين نهاية العام القادم

220218101348223533165

ضبط اردني حاول تهريب الحشيش الى السعودية

8202126222945176688820

رئيس جامعة اليرموك يؤكد أهمية استحداث تخصصات أكاديمية جديدة

w

جامعة مؤتة تحصل على فئة خمس نجوم في تقييم كيو أس العالمي

1631027791563

الأردن يشارك في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى المندوبين

820211716306133672669

رد طعن عدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام تأمينات الضمان

أخبار متعلقة
8202119225539574442913

جرش: ندوة حوارية مع أعضاء باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

3

اختتام أعمال مشروع تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن

4

قانون الأحزاب المقترح حدد عدد الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد

w

المعايطة يدعو لرفع الوعي لدى المرأة بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية

w

البراري يقدم استقالته من اللجنة الملكية

820211219464883490401

السواعير : إرادة لإعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان