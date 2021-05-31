الأردن وكندا يشددان على ضرورة تعزيز التعاون بينهما



الوكيل الاخباري -

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تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفياً اليوم من وزير الخارجية الكندي مارك غارنو جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار واعادة الإعمار في غزة.كما استعرض الوزيران التحركات المستهدفة ايجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات فاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وأكد الصفدي أنه لا بديل له سبيلا لحل الصراع.وأشاد الصفدي بموقف كندا الثابت في دعم حل الدولتين والمتمسك بالقانون الدولي والرافض للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.