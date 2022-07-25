الأردن ومصر: اتفاق على إزالة القيود لانسياب حركة التجارة

الوكيل الاخباري - عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.



وشارك في الجلسة كل من: وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وعن الجانب المصري وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من البلدين الشقيقين.



وتناولت جلسة المشاورات عددًا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة.



وتم التطرق إلى سُبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة، لا سيما على الصعيديّن الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري وفي مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة البلديّن بالمُضي قُدمًا في دفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات.



واتفق الجانبان على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية في الأردن ومصر لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلا عن تحديد نقطتى اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين.

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