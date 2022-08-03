الأردن ومصر يبحثان استكمال إجراءات الربط الإلكتروني في مجال النقل

الوكيل الإخباري - اختتمت في عمّان، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري والتي جاءت بإطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين البلدين.

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وبحث الجانبان على مدى يومين، موضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الإلكتروني وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.