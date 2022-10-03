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الإثنين، 03-10-2022 02:41 م

الأردن ومصر يتفقان على خطة للتعاون بمجال الثروات المعدنية والنفط

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الوكيل الإخباري - اتفقت لجنة فنية أردنية - مصرية اليوم الاثنين، على خطة عمل لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر حزيران 2022 لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم، بواسطة تقنية الاتصال المرئي، برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري ورئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية المهندس علاء حجر.


وناقش الاجتماع آليات إعداد خطة عمل لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتضمين الخطة البرنامج الزمني لإنجازها من أجل دعم الإمكانيات العلمية والفنية لكلا الطرفين بما يسهم في تنمية مواردهما الطبيعية وتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني للدولتين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأكد الحياري أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في التاسع من شهر حزيران الماضي في اطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية فـــي مجـــال الثـــروات المعدنيـــة والصـــناعات البتروكيماويـــة والـــنفط والغـــاز الطبيعـــي وذلـــك انطلاقـــا العلاقـات الوديـة القائمـة بـين البلدين.


وقال إن المذكرة تنص على تبـادل الخبـرات فـي مجـال الغاز الطبيعـي وتبـادل الخبـرات والتعـاون فـي مجـال الاتفاقيـات مـع الشـركات الدوليـة حول التنقيـب عـن الـنفط والغـاز كما تنص على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين وصول الطاقة الى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز.


وفي مجال الذهب تنص المذكرة بحسب الحياري على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تـــدريب الكـــوادر الفنيـــة فـــي مجـــالات الثـــروات المعدنيـــة والصـــناعات البتروكيماويـــة والـــنفط والغـــاز الطبيعـــي، بالإضـــافة إلـــى تنظـــيم الـــدورات التخصصـــية فـــي المراكـــز التدريبيـــة المتاحـــة فـــي البلـــدين الشـــقيقين، والاســـتفادة مـــن مراكـــز التـــدريب التابعـــة للشـــركات المصرية.


وأكد أهمية المذكرة في تبادل التقارير والدراسات والمعلومات المتعلقة بمجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية وتبادل الخبرات والمعلومـات والزيـارات للاطـلاع علـى تجـارب البلـدين فـي المجـالات المتعلقـة بـالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية.


وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قد وقع في شهر حزيران الماضي مع وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط والغاز واتفقا على تشـكيل لجنـة مشـتركة لبحـث وتحديـد سـبل التعـاون فـي مجـالات التـدريب ونقـل الخبـرات الـواردة فـي المـذكرة والتنسـيق بشـأن الاجـراءات اللازمـة لتنفيـذها.

 




 

 


 

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