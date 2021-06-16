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الأردن ومصر يحاولان تصدير الكهرباء للعراق

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الأربعاء، 16-06-2021 03:13 م

الأردن ومصر يحاولان تصدير الكهرباء للعراق

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الوكيل الإخباري - قال السفير المصري لدى الأردن، شريف كامل، الأربعاء، إن مصر والأردن لديهما "فائض في الكهرباء" ويحاولان تصديرها إلى العراق، إلى جانب المشاركة في إعادة بناء إعمار البنى التحتية في العراق.اضافة اعلان


وأوضح كامل خلال لقائه مع لجنة الأخوة البرلمانية مع الدول العربية في حوض النيل، أن "الربط الكهربائي بين الأردن ومصر سيتطور بالتوازي مع الربط الكهربائي مع العراق".

وتحدث عن "شركة الجسر العربي شركة ناجحة، ونعمل على تطوير عملها وتطوير التبادل التجاري" بين الأردن ومصر.

والأردن ومصر والعراق يسعون لتعزيز التعاون والتشارك في المجال الاقتصادي والاستثماري، علاوة على توافق المواقف السياسية، وفق كامل.

وأوضح أنه سينقل "طلب منح الطلبة الأردنيين ميزة في الجامعات المصرية إلى القاهرة" مشيرا إلى أنه "سيدفع بذلك".

أكد من ناحية أخرى، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن "دعم الوصاية الهاشمية ضروري من قبل الدول العربية والدول الأخرى لما لها من أهمية على الأرض هناك".

ولفت النظر إلى أن "مصلحة الأردن ومصر إحلال السلام في فلسطين بناء على الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

"نعمل نحن والأردن مع فرنسا وألمانيا في مجموعة ميونخ لتحصيل التحشيد وتثبيت الحقوق الفلسطينية"، على ما أكد كامل.

 




 

 


 

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