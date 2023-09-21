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الخميس، 21-09-2023 10:15 م

الأردن يؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن "أونروا" أو خدماتها

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الوكيل الاخباري- ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، الخميس على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً وزارياً لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.اضافة اعلان


وشدد الاجتماع على ضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة "أونروا" لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأكّد الصفدي، في كلمة خلال الاجتماع، على الدور الأساسي التي تقوم بها الوكالة في تقديم خدمات حيوية للاجئين الفلسطنيين، مشددا على أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة أو خدماتها.

وأشار الصفدي إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة "أونروا". قائلا: "طعام على المائدة للعائلات التي كانت ستعاني الجوع لولاها، وهي رعاية طبية للملايين الذين لكانوا سيستسلمون للألم والمرض من دونها، وهي غرفة صفية لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات الذين سيحرمون حقهم في التعليم لولاها".

وشدد الصفدي على أن "أونروا" هي الأمل في خضم اليأس الخطير، الذي يتعمق كل يوم، في ظل غياب حلٍ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والظلم الذي يلحق باللاجئين جراء ذلك.

 




 

 


 

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