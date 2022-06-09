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الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة التحديات وتعزيز استقراره

الخميس، 09-06-2022 11:47 ص

الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة التحديات وتعزيز استقراره

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

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وأكد رئيس الوزراء ونظيره اللبناني، العلاقات المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.


كما أكد الخصاونة، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره.

 

من جهته، عبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، عن شكره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل، مشددا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في كافة المجالات.

 




 

 


 

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