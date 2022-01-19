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الأربعاء، 19-01-2022 04:08 م

الأردن يؤكد رفضه وإدانته هدم منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح

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الوكيل الاخباري - أعاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، الأربعاء، التأكيد على موقف الأردن الثابت برفض وإدانة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.

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وأكد إدانة الوزارة قيام الاحتلال الأربعاء، بتهجير إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وهدم منزلها باعتباره تهجيرًا قسريًا ومخالفة للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني.


وقال أبو الفول إن الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.


وشدد أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية بحق العائلات الفلسطينية تُعد ممارسات غير شرعية وغير قانونية وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


وهدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية منزلين عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة صباح الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.


وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قد أدانت، الاثنين، محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل للعائلة الفلسطينية التي تعرض منزلها للهدم اليوم في حي الشيخ جراح.

 




 

 


 

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