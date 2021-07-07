الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب مصر والسودان

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.وشددت الوزارة على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً على عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.وبينت الوزارة أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.